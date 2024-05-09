На Солнце зарегистрировали 15 мощнейших вспышек

Ученые зарегистрировали 15 мощных вспышек на Солнце. Две из них оказались высочайшего класса Х, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

Первая вспышка М3.3 произошла в 00:26 мск (02:26 по времени Астаны) и продлилась 29 минут. Последнюю вспышку зарегистрировали в 15:04 мск (17:04 по времени Астаны), она оказалась второй по мощности за день.

- 8 мая в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S35W01) зарегистрирована вспышка M8.6 продолжительностью 51 минута, - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня произошли вспышки высочайшего класса Х1.0 и X1.0/1B. При этом, по данным ИПГ, некоторые вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи и выбросом корональной массы.

Всего 8 мая зарегистрировано 15 вспышек класса М и Х. За последние две недели ученые зафиксировали на Солнце шесть вспышек самого высокого класса X и большое количество вспышек класса М, согласно данным мониторинга.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.