На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Мощнейшая вспышка высочайшего класса произошла на Солнце в пятницу. Она стала второй по мощности из зарегистрированных за последние три месяца, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ). Об этом передает агентство Kazinform.

- 10 мая в 09:54 мск (11:454 по времени Астаны) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3664 (S17W34) зарегистрирована вспышка X3.9 продолжительностью 39 минут. Вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи, - говорится в сообщении.

Кроме того, 10 мая зафиксировано семь вспышек класса М.

Сильнейшая вспышка X6.4/3B продолжительностью 35 минут произошла 23 февраля. 6 мая зарегистрировали вспышку Х4.5. Всего за последние две недели произошло 10 вспышек высочайшего класса X.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.