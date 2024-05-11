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    07:18, 11 Май 2024 | GMT +6

    «Северное сияние» ночью наблюдали жители СКО

    «Северное сияние» в СКО
    Фото: petro_smi и dtp_sko/Instagram

    Жители Северо-Казахстанской области делятся в социальных сетях фотографиями «северного сияния», которое наблюдалось минувшей ночью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Северное сияние в СКО
    Фото: obovsempetropavlovsk/Instagram

    Североказахстанцы пишут в чате «Деревня», что яркое свечение с зелеными и малиновыми оттенками появилось около полуночи и длилось несколько минут. Где-то небо раскрасилось только зелеными полосами, где-то красными. Жителям некоторых сел посчастливилось увидеть все краски.

    Северное сияние в СКО
    Фото из чата "Деревня"

    Необычное для области явление наблюдалось и в ноябре прошлого года. Профессор университета им. М.Козыбаева, астроном Андрей Солодовник отмечал, что причиной его была солнечная активность. 

    Накануне в институте прикладной физики предупреждали о сильной магнитной буре, которая накроет Землю в ночь с 10-го на 11-е мая. Ранее, 9-го мая, ученые зафиксировали на Солнце мощные вспышки. 

     

    Теги:
    Солнце Северо-Казахстанская область Метеоусловия Регионы Казахстана Астрономия Космос
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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