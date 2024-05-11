«Северное сияние» ночью наблюдали жители СКО

Жители Северо-Казахстанской области делятся в социальных сетях фотографиями «северного сияния», которое наблюдалось минувшей ночью, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: obovsempetropavlovsk/Instagram

Североказахстанцы пишут в чате «Деревня», что яркое свечение с зелеными и малиновыми оттенками появилось около полуночи и длилось несколько минут. Где-то небо раскрасилось только зелеными полосами, где-то красными. Жителям некоторых сел посчастливилось увидеть все краски.

Фото из чата "Деревня"

Необычное для области явление наблюдалось и в ноябре прошлого года. Профессор университета им. М.Козыбаева, астроном Андрей Солодовник отмечал, что причиной его была солнечная активность.

Накануне в институте прикладной физики предупреждали о сильной магнитной буре, которая накроет Землю в ночь с 10-го на 11-е мая. Ранее, 9-го мая, ученые зафиксировали на Солнце мощные вспышки.