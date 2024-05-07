Олжас Бектенов поблагодарил солдат и офицеров за мужество

- Значимость этого праздника заключается в общей решимости сохранять наши ценности и проявлять заботу к тем, кто в ней нуждается. В этом – истинное воплощение патриотического духа. Прошедшие паводки стали еще одним тому доказательством. Свыше 17 тысяч военнослужащих в кратчайшие сроки были мобилизованы и присоединились к аварийно-спасательным работам.

Праздник День защитника Отечества позволяет нам в очередной раз отметить мужество и доблесть наших солдат и офицеров, безупречное исполнение ими долга перед Отечеством. Выражаю глубокую признательность за ваш самоотверженный труд в это трудное время и вклад в обеспечение национальной безопасности.

Пусть ваши мужество и сила будут надежной опорой для Казахстана в любых испытаниях.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой и благополучия. Пусть каждый ваш день будет наполнен гордостью за служение своей стране! - говорится в поздравлении Премьер-министра РК.