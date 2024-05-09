79-я годовщина Победы и сотая весна Нины Мосуновой из Шымкента

100 лет отметила в 2024 году один из двух оставшихся в Шымкенте ветеранов Великой Отечественной войны – Нина Егоровна Мосунова. Для шымкентской фронтовички, пережившей тяготы самой страшной в истории человечества войны, уже 79 лет День победы остается главным в жизни праздником, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родилась Нина Егоровна в татарском селе Покрово-Урустаман в многодетной семье. Отец был кузнецом, мама занималась пчеловодством. После окончания семилетней школы, юная Нина отучилась в районном центре и по возращении домой заведовала свинофермой.

Девушке было всего 17 лет, когда началась война. Первым на фронт забрали отца. А через год, едва Нине исполнилось 18 лет, пришла повестка и ей.

– Собрали нас, прибывших со всего района, возле райвоенкомата, сразу на поезд – и в дорогу. Куда едем, никто не знал. Мне только исполнилось 18 лет, я там была самой младшей, конечно, никаких вопросов не задавала. Везут – значит, так надо. Уже на месте узнали, что привезли нас в Горьковскую область, недалеко от фронта, - вспоминает Нина Егоровна.

Всех девушек, которые прибыли вместе с ней, направили учиться и осваивать специальность радиста. Вместе с военной формой девушка получила приказ остричь длинные волосы. С тех пор прошло больше 80 лет, но фронтовичка до сих помнит, как жалко ей было расставаться с длинной, ниже пояса, косой.

Из просто радистки Нину вскоре назначили командиром отделения.

- Нас было четверо в отделении. Работали на ключе, так мы называли радиостанции малой мощности. На машине нас вывозили куда-то в поле, чтобы передать информацию, и тут же возвращали обратно в расположение штаба. Толком не знали, куда едем, где находимся. Какое задание дадут, такое и выполняем. Когда начинались налеты, командир отдавал приказ уходить в лес, - добавляет Нина Мосунова.

От воспоминаний о пережитом у 100-летней фронтовички на глазах появляются слезы.

- Бабушка не любит вспоминать войну. И даже нам, своим внукам, неохотно о ней рассказывает, - поясняет внучка Лариса Мосунова.

Фото: личный архив семьи Мосуновых

На вопрос о том, о чем были донесения, которые передавали во время войны радисты ее отделения, Нина Егоровна отвечает, не имеет права об этом говорить.

- С нас взяли слово, что мы никогда никому об этом не расскажем. И я это слово держу, хоть и прошло уже 80 лет, - добавила ветеран.

Победу Нина Егоровна встретила в Европе.

– Это было на границе, но где точно, сейчас уже не вспомню – много лет прошло. Я получила сообщение и тут же разбудила девочек из моего отделения. Конечно, все мы мечтали о победе и ждали ее с нетерпением. Через время, в июле 1945 года, нам сказали, что можно собираться и ехать домой. Это было огромной радостью для всех нас, - вспоминает ветеран.

Нина первая вернулась домой в родное село. А через несколько месяцев вся семья встречала и главу семейства.

В Чимкент Нина Егоровна попала в 1948 году, приехав погостить к родной тёте. Да так на юге Казахстана и осталась. Здесь вышла замуж. Вместе с мужем воспитали сына. А когда после тяжелой болезни умерла еще молодая невестка, Нина Егоровная заменила мать и троим своим внукам.

Фото: Ирина Галушка / Kazinform

Всю жизнь ветеран Великой Отечественной войны живет в двух комнатах камышитово-каркасного барака. Когда-то это, как считалось, временное жилье, предоставили супругу Нины Егоровны. В доме нет ни санузла, ни ванны, на даже водопровода, а хлипкие стены осыпаются от старости.

- Бабушка никогда ничего не просила, а сейчас она совсем немощная и все бытовые трудности переносятся намного тяжелей. Нам предлагали сделать пристройку на крохотном участке, но ведь это не решение проблемы, когда дому больше 70 лет. А жить в таких условиях невыносимо. В преддверии праздника к нам постоянно приходят представители различных организаций, поздравляют, говорят слова благодарности. А потом уходят, а все наши проблемы остаются с нами, - сказала Лариса Мосунова.

В День Победы семья Мосуновых по традиции соберется за праздничным столом, чтобы поздравить Нину Егоровну с самым главным в ее жизни праздником.