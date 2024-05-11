В Атыраускую область пришла большая вода: жители укрепляют дамбы

В Атырауской области поступающую из разлившейся реки Жайык (Урал) воду удерживают дамбы. Вода подступила к дамбам у некоторых населенных пунктов в Индерском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат Индерского района

Как сообщил аким Индерского района Дарын Шамуратов, работа по защите населенных пунктов от затопления ведется круглосуточно.

Сегодня, 11 мая, в 12:00 часов уровень воды в реке Жайык вблизи районного центра поселка Индербор достиг 1 027 сантиметров, превысив опасную отметку на 182 сантиметра.

В связи с этим не прекращаются работы по укреплению берегов. Например, 51 сотрудник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области укрепляет дамбу в поселке Индербор.

Фото: акимат Индерского района

По словам главного специалиста департамента Кадыржана Базарбека, спасатели из Кызылординской области за прошедшие сутки подготовили 8 тысяч мешков с инертными материалами.

Вода из реки Жайык разливается по оврагам и балкам. В некоторых местах обрушились берега реки на протяжении до 7 метров, создали препятствия для работы коммунальных служб.

- Например, 7 мая рухнула опора линии, подающей электроэнергию на водоочистную установку. В тот день труба водоочистной установки первого подъема мощностью 2 400 кубометров воды в сутки была повреждена плывущими по реке бревнами. В результате, была временно приостановлена подача воды 700 абонентам в микрорайонах Болашак и Шыгыс. Сотрудники службы исправили повреждение на водоочистной станции в 00:00 часов, – сказал аким района Дарын Шамуратов.

Фото: акимат Индерского района

Из-за обрушения берега в селе Бодене отмечено повреждение бетонного колодца, в которой расположен 110-миллиметровый гидрант питьевого водопровода и водопроводной сети. Необходимое оборудование доставлено из города Атырау.

Сотрудники акимата Ельтайского сельского округа, жители села и инспекторы районной рыбной инспекции перевели в безопасное место около 80 голов крупного рогатого скота, оставшегося на затопленном участке. Потому, что вода из разлившейся реки подступила к дамбе, защищающей населенный пункт.

Сейчас в селе Ельтай и поселке Индербор проводится укрепление и уплотнение дамбы. В работе участвуют сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие войсковой части и жители.

Прошедшей ночью затопило 7 километров дороги, ведущей от трассы Атырау-Уральск к поселку Индербор. Аким района говорит, что в 1993-1994 годах размывало именно эту дорогу.

- На этой дороге с 8 мая отсыпали грунтом указанный участок, возвели дамбу. Но вчера пришлось закрыть дорогу с обеих сторон. Мы полностью остановили движение транспорта. Потому, что на дорогу поступает вода из 5-6 балок. Мы отсыпали обочину грунтом, провели работу по задержанию воды. Сегодня утром дано разрешение на транспортное сообщение, – сказал Д.Шамуратов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырауской области подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах.



