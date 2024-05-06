РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 06 Май 2024 | GMT +6

    В Атырауской области готовы эвакопункты: в Индере – 15, в Махамбетском районе – 22

    көшіру
    Фото: Бейнеу ауданының әкімдігі

    Сегодня в двух районах Атырауской области уровень реки Жайык (Урал) превысил опасный предел. В связи с этим в двух районах готовы эвакуационные пункты. В Индерском районе – 15, в Махамбетском районе – 22, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам руководителя отдела образования Махамбетского района Венеры Кабышевой, в районе подготовлена схема транспортировки людей в эвакуационные пункты.

    — В случае затопления населенных пунктов, для перевозки людей выделено 24 автобуса и ГАЗель. В дополнение к этому в работу перевозок также будут включены легковые автомобили. Эти машины одновременно перевозят 200 человек. Определены маршруты движения транспортных средств, — сообщила Венера Кабышева.

    По информации акимата Индерского района, здесь открыто 15 эвакуационных пунктов.

    В поселке Индербор, а также в 6 округах района и в 11 населенных пунктах зарегистрировано около 33 тысяч жителей. Из них 6407 учащихся из 15 школ.

    — 129 учащихся средней школы имени М. Монкеулы, расположенной в селе Курылыс, направлены на онлайн обучение. А в школе подготовлено 150 спальных мест для солдат, пришедших на помощь в укреплении набережной, — сообщили в районном акимате.

    Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык повысился в Атырауской области.

    1,5 тысячи голов скота из Индерского района отогнали в безопасные места.

    В Индерском районе Атырауской области сформировано 20 тонн продовольственных запасов.

    Теги:
    Атырауская область Спасение Наводнение Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!