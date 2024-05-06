В Атырауской области готовы эвакопункты: в Индере – 15, в Махамбетском районе – 22

Сегодня в двух районах Атырауской области уровень реки Жайык (Урал) превысил опасный предел. В связи с этим в двух районах готовы эвакуационные пункты. В Индерском районе – 15, в Махамбетском районе – 22, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя отдела образования Махамбетского района Венеры Кабышевой, в районе подготовлена схема транспортировки людей в эвакуационные пункты.

— В случае затопления населенных пунктов, для перевозки людей выделено 24 автобуса и ГАЗель. В дополнение к этому в работу перевозок также будут включены легковые автомобили. Эти машины одновременно перевозят 200 человек. Определены маршруты движения транспортных средств, — сообщила Венера Кабышева.

По информации акимата Индерского района, здесь открыто 15 эвакуационных пунктов.

В поселке Индербор, а также в 6 округах района и в 11 населенных пунктах зарегистрировано около 33 тысяч жителей. Из них 6407 учащихся из 15 школ.

— 129 учащихся средней школы имени М. Монкеулы, расположенной в селе Курылыс, направлены на онлайн обучение. А в школе подготовлено 150 спальных мест для солдат, пришедших на помощь в укреплении набережной, — сообщили в районном акимате.

Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык повысился в Атырауской области.

1,5 тысячи голов скота из Индерского района отогнали в безопасные места.

В Индерском районе Атырауской области сформировано 20 тонн продовольственных запасов.