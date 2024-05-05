В Индерском районе 1,5 тысячи голов скота отогнали в безопасные места

В районе продолжаются работы по перегону домашних животных из опасных зон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

На сегодня около 1500 голов скота были отогнаны в безопасные места.

По словам руководителя отдела сельского хозяйства Индерского района Мәмбеткали Кусаинова, из 35 крестьянских хозяйств, расположенных на побережье р. Жайык (Урал), в связи с угрозой паводка, планируется отогнать в безопасную зону 25 тысяч голов скота.

Для этой цели в Индерском районе подготовлено 25 мест для содержания скота в специально отведенных загонах.

Напомним, уровень воды в реке Жайык поднимается, в связи с чем, в Махамбетском районе подготовлено 22 эвакуационных пункта.