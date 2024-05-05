РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:02, 05 Май 2024 | GMT +6

    В Индерском районе 1,5 тысячи голов скота отогнали в безопасные места

    В Индерском районе 1,5 тысячи голов скота отогнали в безопасные места
    Фото: кадр из видео

    В районе продолжаются работы по перегону домашних животных из опасных зон, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС.

    На сегодня около 1500 голов скота были отогнаны в безопасные места.

    По словам руководителя отдела сельского хозяйства Индерского района Мәмбеткали Кусаинова, из 35 крестьянских хозяйств, расположенных на побережье р. Жайык (Урал), в связи с угрозой паводка, планируется отогнать в безопасную зону 25 тысяч голов скота.

    Для этой цели в Индерском районе подготовлено 25 мест для содержания скота в специально отведенных загонах. 

    Напомним, уровень воды в реке Жайык поднимается, в связи с чем, в Махамбетском районе подготовлено 22 эвакуационных пункта.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Скот Река Урал Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!