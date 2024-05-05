В Индерском районе уровень воды превысил критическую отметку, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

Изменение уровня воды в р.Жайык на 12:00 часов 5 мая 2024 г. (по сравнению с 08:00 часами):

с. Индербор +4 см, уровень воды — 856 см, критический уровень — 845 см;

с. Махамбет +2 см, уровень воды — 848 см, критический уровень — 850 см;

г. Атырау +1 см, уровень воды — 490 см, критический уровень — 550 см.

с. Жанаталап +1 см, уровень воды — 350 см, критический уровень — 500 см;

с. Еркинкала +1 см, уровень воды — 310 см, критический уровень — 450 см.

Оперативный штаб по ЧС рассматривает все сценарии развития паводковой ситуации в Махамбетском районе в связи с ежесуточным повышением уровня воды в реке Жайык. На территории района подготовлено 22 эвакуационных пункта.