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    13:16, 05 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык поднимается — подготовлено 22 эвакуационных пункта

    Уровень воды в реке Жайык поднимается — подготовлено 22 эвакуационных пункта
    Фото: кадр из видео

    В Индерском районе уровень воды превысил критическую отметку, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    Изменение уровня воды в р.Жайык на 12:00 часов 5 мая 2024 г. (по сравнению с 08:00 часами):

    • с. Индербор +4 см, уровень воды — 856 см, критический уровень — 845 см;
    • с. Махамбет +2 см, уровень воды — 848 см, критический уровень — 850 см;
    • г. Атырау +1 см, уровень воды — 490 см, критический уровень — 550 см.
    • с. Жанаталап +1 см, уровень воды — 350 см, критический уровень — 500 см;
    • с. Еркинкала +1 см, уровень воды — 310 см, критический уровень — 450 см.

    Оперативный штаб по ЧС рассматривает все сценарии развития паводковой ситуации в Махамбетском районе в связи с ежесуточным повышением уровня воды в реке Жайык. На территории района подготовлено 22 эвакуационных пункта.

    — На случай подтопления населенных пунктов выделено 24 автобуса, легковые автомобили и газель. Дополнительно будет задействован личный транспорт сотрудников организаций и эвакуируемого населения. Определены маршруты движения для организации марша в пешем порядке, — сообщили в оперативном штабе по ЧС.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Транспорт Река Урал Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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