В Индерском районе Атырауской области сформировано 20 тонн продовольственных запасов

В Индерском и Махамбетском районах Атырауской области уровень реки Жайык (Урал) превысил опасный предел. В связи с этим в Индерском районе сформировано более 20 тонн продовольственных запасов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам координатора гуманитарной помощи по Индерскому району Алтынбека Маратулы, продовольствие доставлено из Атырау.

— Запасы продовольствия будут использоваться для нужд населения в случае повышения уровня воды в реке Жайык. Сейчас в районный центр — поселок Индербор — поставлено более 20 тонн продовольственных запасов. В первую очередь это: мука, макаронные изделия, молоко, подсолнечное масло, овощи и предметы гигиены, — сказал Алтынбек Маратулы.

Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык повысился в Атырауской области.

1,5 тысячи голов скота из Индерского района отогнали в безопасные места.



