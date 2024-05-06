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    11:06, 06 Май 2024 | GMT +6

    В Индерском районе Атырауской области сформировано 20 тонн продовольственных запасов

    продовольствие
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Индерском и Махамбетском районах Атырауской области уровень реки Жайык (Урал) превысил опасный предел. В связи с этим в Индерском районе сформировано более 20 тонн продовольственных запасов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам координатора гуманитарной помощи по Индерскому району Алтынбека Маратулы, продовольствие доставлено из Атырау.

    — Запасы продовольствия будут использоваться для нужд населения в случае повышения уровня воды в реке Жайык. Сейчас в районный центр — поселок Индербор — поставлено более 20 тонн продовольственных запасов. В первую очередь это: мука, макаронные изделия, молоко, подсолнечное масло, овощи и предметы гигиены, — сказал Алтынбек Маратулы.

    Ранее сообщалось, что уровень воды реки Жайык повысился в Атырауской области.
    1,5 тысячи голов скота из Индерского района отогнали в безопасные места.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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