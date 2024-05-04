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    21:46, 03 Май 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области

    Уровень реки Жайык повысился в Атырауской области
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Атырауской области наблюдается повышение уровня реки Жайык (Урал), передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС региона.

    Изменение уровня воды на 20.00 часов 3 мая, по сравнению с утренними данными, составило: 

    • село Индербор + 20 см, уровень воды - 808 см, критический уровень - 845 см;
    • село Махамбет + 8 см, уровень воды - 820 см, критический уровень - 850 см; 
    • город Атырау + 5 см, уровень воды - 476 см, критический уровень - 550 см. 

    Ранее сообщалось о том, что оперштаб Махамбетского района Атырауской области перешел на усиленный режим работы. Аким района Кайрат Нурлыбаев на заседании оперштаба отметил, что берегоукрепительные работы здесь завершены на 100%. Возведено 65,5 км отвалов, их средняя средняя высота составляет 2,5 метра. В каждый сельский округ назначены ответственные — депутат районного маслихата, активисты и представители районного акимата. Также был утвержден круглосуточный график дежурства.

     

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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