День защитника Отечества отмечают в Казахстане

Сегодня, 7 мая, в Казахстане отмечают День защитника Отечества. В этот день 32 года назад был подписан указ о создании национальных Вооруженных сил, передает корреспондент Kazinform.

7 мая 1992 года Президент Республики Казахстан, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ о создании национальных Вооруженных сил. 4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан». Согласно ему, 7 мая объявлен государственным праздником, считается выходным днем в стране. В этом году в честь праздника казахстанцы отдыхают три дня подряд – с 7 по 9 мая.

В этот день принято поздравлять военнослужащих, защищающих Родину, обеспечивающих мир в стране. Отметим, что в рядах Вооруженных сил Казахстана службу проходят представители женского пола, многие из которых имеют офицерские звания. Поэтому День защитника Отечества является праздником и женщин-военнослужащих.

Армия Казахстана представляет собой трехвидовую структуру. К основным родам войск относятся: сухопутные войска, войска воздушной обороны, военно-морские силы. Под прямым подчинением Верховному главнокомандующему – Президенту Республики Казахстан находятся специально подготовленные аэромобильные войска. Их предназначение – вести операции в условиях особой секретности и сложной ситуации.

Вчера Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев.

Накануне праздника в Акмолинской области прошел смотр-конкурс строя и песни, посвященный юбилеям Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова, около 350 студентов показали свое мастерство в строевой подготовке.

В Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоялось открытие фондовой выставки «Огнестрельное оружие: пистолетная история». Экспонаты выставки ретранслируют историческое наследие в сфере военной безопасности, а также формирование казахстанской государственности сквозь призму создания современных Вооруженных сил РК.

В столице запланировано проведение более 50 разноплановых мероприятий.

До 8 мая в Военно-патриотическом музее РК для школьников проводятся бесплатные экскурсии.

7 мая пройдут праздничные концерты у монумента «Байтерек» и у здания Nomad City Hall.

В Музее Сакена Сейфуллина с 5 по 8 мая будет работать выставка «Ел қорғаны - Ұландар», посвященная Дню защитника Отечества, а с 8 по 11 мая – экспозиция к 105-летию К. Кайсенова и Дню Победы «Ұлы жеңіс батырлары және Қасым».

Во всех школах Алматы провели «Уроки мужества», классные часы, конкурсы чтецов и эссе. Праздничные мероприятия состоятся во всех районах города, кроме Медеуского. Но многие из них не для широкой аудитории, например, постановки, концерты, церемонии награждения, спортивные соревнования и возложение цветов к памятникам.