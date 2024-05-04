Посвященный юбилеям Р. Кошкарбаева и С. Нурмагамбетова смотр-конкурс строя и песни прошел в Кокшетау

Около 350 студентов показали свое мастерство в строевой подготовке. В Акмолинской области прошел смотр-конкурс строя и песни, посвященный юбилеям Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова, а также Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в регионе начался цикл мероприятий, посвященных 100-летию Рахимжана Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова. Одним из первых стал областной смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества, Дню Победы и юбилею земляков, прошедший на базе Кадетского корпуса им. Ш. Уалиханова.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, открывая встречу, поздравил всех собравшихся со значимыми для каждого казахстанца праздниками, пожелал ребятам стать достойными защитниками своей Родины.

Фото: акимат Акмолинской области

— В преддверии праздников Дня защитника Отечества и Дня Победы стало доброй традицией проведение смотров строя и песни среди учащихся школ и колледжей. Это не просто конкурс, а яркий показатель вашей сплоченности, слаженности и умения работать в команде. И конечно же, благодаря таким мероприятиям, прививаются подрастающему поколению чувства уважения к старшим и любви к Родине. Наши земляки — батыры Сагадат Нурмагамбетов и Рахымжан Кошкарбаев стали образцами патриотизма и героизма страны. Долг каждого казахстанца — быть на страже этих ценностей, — отметил глава области.

Фото: акимат Акмолинской области

Участие в конкурсе приняли 19 команд из числа студентов организаций технического и профессионального образования региона, а это около 350 человек. В том числе было пять команд девушек.

Фото: акимат Акмолинской области

Каждый участник демонстрировал строевую подготовку и исполнял строевую песню. По словам организаторов, конкурс направлен на формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.

Фото: акимат Акмолинской области

По итогам конкурса среди юношей первого места удостоилась команда высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина. На втором месте команда высшего технического колледжа города Кокшетау. Замкнули тройку лидеров юноши колледжа лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска.

Фото: акимат Акмолинской области

Абсолютными победителями среди девушек стала команда высшего колледжа культуры имени Акана серэ города Кокшетау. На втором месте команда высшего казахского педагогического колледжа имени Ж. Мусина города Кокшетау. Третьего места удостоилась команда девушек высшего технического колледжа города Кокшетау.

Фото: акимат Акмолинской области

Победители и призеры получили денежные сертификаты и дипломы.