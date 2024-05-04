В Астане открылась выставка «Огнестрельное оружие: пистолетная история»

В Президентском центре Управления делами Президента Республики Казахстан состоялось открытие фондовой выставки «Огнестрельное оружие: пистолетная история», посвященной Дню защитника Отечества Республики Казахстан, Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Рахимжан Кошкарбаева и Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Торжественная церемония началась с показа дефиле Роты почетного караула Службы государственной охраны РК, а также исполнения музыкальных композиций творческим коллективом Президентского оркестра.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

– В преддверии Дня Защитника Отечества и Дня Победы Президентский центр Республики Казахстан совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева открывает выставку, посвященную Вооруженным силам Казахстана и героям, отстоявшим свободу в Великой Отечественной войне. В рамках выставки «Огнестрельное оружие: пистолетная история» впервые продемонстрированы уникальные образцы исторического и современного оружия из собрания Президентского центра, представляющие собой неотъемлемую часть военного искусства, – сказал Директор Президентского центра РК Бахытжан Темирболат.

Экспонаты выставки ретранслируют историческое наследие в сфере военной безопасности, а также формирование казахстанской государственности сквозь призму создания современных Вооруженных сил РК.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Выставка состоит из трех разделов:

В разделе «Герои Великой Отечественной войны» показаны материалы о подвигах воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны. Так, в 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения Халык Капарманы Рахимжана Кошкарбаева (19.10.1924-10.08.1988), первым водрузившим красный флаг над Рейхстагом и Герою Советского Союза, первому обладателю звания «Халык Капарманы», первому министру обороны независимого Казахстана Сагадату Нурмагамбетову (25.05.1924 - 24.09.2013).

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Также представлены материалы из личного архива гвардейца-панфиловца Сагная Аяпбергенова.

Следующий раздел называется «Коллекция пистолетов из фондов Президентского Центра УДП РК». В нем на примере коллекции огнестрельного оружия из фондов Президентского центра, представлена эволюция развития пистолетов – от револьверов до современных экземпляров стрелкового оружия.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Старший экскурсовод Президентского центра РК Анара Оспанова рассказала, что первым прототипом пистолета является древнее китайское «Копье огненного оружия». Первое упоминание о нем относится к 1259 году. Копье изготавливалось в двух экземплярах, потому что оружие могло сделать только один выстрел. Через время Казимир Лефоше изобрел пистолет с вращающимся стволом с 5-6 патронами – бундельревольвер.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Экспозиция позволяет посетителям познакомиться с творениями выдающихся конструкторов оружия, таких как Кольт, Браунинг, Федерле, Стечкин и других.

Представлены пистолеты и револьверы мировых оружейных производителей стран Европы, США, России и Турции.

Представлены также экземпляры наградных пистолетов Казахстана и России и подарки Главам государства Казахстан. Например, коллекционные экспонаты, изготовленные в Швейцарии. Оригинальное исполнение демонстрируют пистолеты с элементами животных, показывающие механизм оружия, и отражающие все гербы провинций Швейцарии.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

И завершающий экспозицию раздел – «Вооруженные силы Республики Казахстан». Он знакомит зрителей с историей формирования Вооруженных сил Республики Казахстан, начиная с 7 мая 1992 года. В этот день были подписаны Указы о преобразовании Государственного Комитета обороны Республики Казахстан в Министерство обороны Республики Казахстан и о создании Вооруженных сил Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Выставка будет действовать до 30 мая 2024 года. Вход свободный все дни недели, кроме понедельника.