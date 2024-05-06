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    12:31, 06 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства присвоил высшие воинские и специальные звания ряду казахстанцев

    Воинские звания
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Глава государства подписал постановление о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев постановил присвоить:

    классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

    Асылов Берік Ноғайұлы;

    воинское звание генерал-лейтенант:

    Абубакирову Канышу Асанхановичу;

    воинское звание генерал-лейтенант авиации:

    Косанову Даурену Жуматаевичу;

    классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

    Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;

    воинское звание генерал-майор:

    Даутову Кайрату Сапарбековичу,

    Джунусову Толеужану Сабыровичу,

    Есжанову Аяну Абдуганиевичу,

    Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу,

    Ибраеву Ержану Вакасовичу,

    Казкееву Бекайдару Маратовичу,

    Поливанову Павлу Константиновичу;

    воинское звание генерал-майор авиации:

    Нильдибаеву Ержану Болатовичу;

    специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

    Бекжанову Нуржану Наурузовичу,

    Жумабаеву Марату Кабиденовичу,

    Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;

    специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

    Ахметжанову Саяну Кылышевичу,

    Жебегенову Максату Мырзахановичу,

    Саркулову Улану Сериковичу;

    специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

    Алиеву Данияру Дуппаевичу,

    Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу,

    Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;

    специальное звание генерал-майор полиции:

    Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу,

    Рысбаеву Айдосу Какашаулы,

    Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;

    классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

    Абилову Берику Ракатовичу,

    Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу,

    Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

     

    Теги:
    МВД РК Армия Вооруженные силы Минобороны РК Токаев Касым-Жомарт КНБ Антикор
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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