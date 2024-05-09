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    15:46, 09 Май 2024 | GMT +6

    Аким Западно-Казахстанской области поздравил ветеранов с Днем Победы

    Аким Западно-Казахстанской области поздравил ветеранов с Днем Победы
    Фото: акимат ЗКО

    9 мая, в День Победы, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил площадь Победы в Уральске и возложил цветы к Вечному огню. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В мероприятии приняли участие ветераны труда, труженики тыла, сотрудники правоохранительных органов, представители интеллигенции, общественные активисты и молодежь.

    Собравшиеся возложили цветы, поклонившись героям, сражавшимся за мир.

    Аким Западно-Казахстанской области поздравил ветеранов с Днем Победы
    Фото: акимат ЗКО

    После церемонии возложения цветов аким ЗКО Нариман Турегалиев посетил дома ветеранов войны и труда, проживающих в Уральске.

    В частности, Нариман Турегалиев поздравил ветеранов войны – Ивана Гапича, Вениамина Скаленко и ветерана тыла Акбая Жайсана с Днем Победы.

    Аким области вручил ветеранам поздравительные письма от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

    - Каждый казахстанец должен уважать и помнить великий подвиг наших ветеранов. Благодаря вам, нынешнее поколение живет в мире и не знает, что такое война. Забота о ветеранах - наш общий долг. Их поддержка всегда будет в центре внимания государства, - сказал Нариман Турегалиев.

    В Западно-Казахстанской области проживают 14 ветеранов ВОВ. В этом году, накануне 9 мая, каждому из них была оказана социальная помощь в размере 1,5 млн тенге.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Уральск Регионы День Победы 9 Мая Западно-Казахстанская область Акимы Ветераны
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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