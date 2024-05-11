На всемирно известного рэпера Снуп Дога надели чапан

Казахстанская поп-группа Keshyou будет сотрудничать со всемирно известным американским рэпером Снуп Догом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Instagram продюсера Куаныша Оспанбекова опубликован видеоролик, где рэпер запечатлен в казахской национальной одежде со своими инициалам, в окружении девушек из группы Keshyou.

Баян Алагузова, продюсер группы Keshyou, также опубликовала пост в соцсети.

- Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но @snoopdogg сделал это за нас! СНУПИ ты ЛЕГЕНДА! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами, и конечно нашим 🇰🇿, мир должен узнать наших девчонок @keshyou_official они правда крутые?!!! Аидочка, дорогая моя подруга, Снупу ооооочень понравился твой шапан и головной убор, и он запечатлел его на века, в нашем предстоящем видео. Кроме того, американский рэпер в казахской накидке поделился публикацией на своей личной странице в соцсети», - написала известный продюсер.

Сам рэпер также опубликовал фото с казахстанскими исполнительницами.