РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:41, 11 Май 2024 | GMT +6

    На всемирно известного рэпера Снуп Дога надели чапан

    На всемирно известного рэпера Снуп Дога надели чапан
    Фото: кадр из видео Instagram snoopdogg

    Казахстанская поп-группа Keshyou будет сотрудничать со всемирно известным американским рэпером Снуп Догом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Instagram продюсера Куаныша Оспанбекова опубликован видеоролик, где рэпер запечатлен в казахской национальной одежде со своими инициалам, в окружении девушек из группы Keshyou. 

    Баян Алагузова, продюсер группы Keshyou, также опубликовала пост в соцсети.

    - Хотели сохранить интригу и объявить об этом с хлопушками, но @snoopdogg сделал это за нас! СНУПИ ты ЛЕГЕНДА! Дорогие мои подписчики, я хочу попросить вас закидать Снупа нашими сердцами, и конечно нашим 🇰🇿, мир должен узнать наших девчонок @keshyou_official они правда крутые?!!! Аидочка, дорогая моя подруга, Снупу ооооочень понравился твой шапан и головной убор, и он запечатлел его на века, в нашем предстоящем видео. Кроме того, американский рэпер в казахской накидке поделился публикацией на своей личной странице в соцсети», - написала известный продюсер.

    Сам рэпер также опубликовал фото с казахстанскими исполнительницами. 

     

    Теги:
    Культура Современная культура Видео Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!