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    17:13, 07 Май 2024 | GMT +6

    Память первого министра обороны РК Сагадата Нурмагамбетова почтили в Алматы

    военные, цветы, Сагадат Нурмагамбетов
    Фото: Минобороны РК

    Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, в Алматы традиционно начались с возложения цветов у дома, где жил первый министр обороны ветеран Великой Отечественной войны  Халық Қаһарманы номер один генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, которому в этом году исполнилось бы сто лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В мероприятии приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками – начальник Алматинского регионального гарнизона генерал-майор Алмаз Джумакеев, ветераны Вооруженных сил Казахстана, курсанты военно-учебных заведений и воспитанники республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

    военные, возложение цветов, Алматы
    Фото: Минобороны РК
    цветы, военные, Алматы
    Фото: Минобороны РК
    цветы, военные, Алматы
    Фото: Минобороны РК

    Сагадат Нурмагамбетов человек сложной, но яркой судьбы. Он рано остался без родителей и воспитывался в семье брата Сагита. Когда началась Великая Отечественная война старший брат Сагит первым отправился на войну и вскоре погиб. Следом повестка пришла и Сагадату. Он попал в Туркменистан, где окончил пулеметное училище и в 1942 году был направлен на фронт. От Северного Кавказа он прошагал до Берлина и встретил победу командиром батальона. Его батальон участвовал в кровопролитных боях при захвате штаба гестапо и штурме рейхстага. В 1945 году Сагадат Нурмагамбетов был удостоен звания Героя Советского Союза.

    После возложения цветов к мемориальной доске у дома, где всю жизнь прожил Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, военнослужащие гарнизона прошли торжественным маршем, отдавая дань подвигу героя.

    – Все праздничные мероприятия, связанные с Вооруженными силами, всегда начинаются с почтения памяти Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова. Этот год – особенный. 25 мая ему исполнилось бы 100 лет. Заслуги генерала армии Нурмагамбетова в создании Вооруженных сил независимого Казахстана настолько велики, что мы обязаны и должны хранить память о нем, – сказал экс-министр обороны генерал-полковник Алибек Касымов.

    военные, Алматы
    Фото: Минобороны РК

    Воспоминаниями о дедушке поделилась и внучка Сагадата Кожахметовича Айжан Нурмагамбетова, она рассказала, что Долг, Честь и Отвага для ее деда были не просто слова. С ними он шел по жизни. Он был строгим, требовательным не только к подчиненным, но и к себе.

    Мероприятие продолжилось в парке 28 гвардейцев-панфиловцев, где руководство Алматинского регионального гарнизона и ветераны Вооруженных сил возложили цветы к Вечному огню, а военнослужащие гарнизона прошли торжественным маршем.

    Алматы, возложение цветов
    Фото: Минобороны РК
    военные, цветы, Алматы
    Фото: Минобороны РК

     

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Сагадат Нурмагамбетов Герои ВОВ Военные Армия Юбилей Регионы Казахстана День защитника Отечества Регионы Минобороны РК Память Халық Қаһарманы История Казахстана Алматы ВОВ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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