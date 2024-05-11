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    11:20, 11 Май 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 5281 человек

    эвакуированные, паводки
    Фото: акимат Бейнеуского района Мангистауской области

    В МЧС рассказали о паводковой ситуации к этому часу, передает агентство Kazinform.

    По республике вернулись в свои дома 54 389 человек. В эвакопунктах остаются 5281 человек, из них 2242 детей.

    Отведена и откачана вода из 10 969 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    На телефон горячей линии поступило 2261 звонков.

    Как сообщалось ранее, в Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Жайык (Урал). В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

    В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест. 

    Закрыт участок дороги Атырау — Индер — Уральск.

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Эвакуация Статистика Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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