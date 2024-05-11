Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются 5281 человек

В МЧС рассказали о паводковой ситуации к этому часу, передает агентство Kazinform.

По республике вернулись в свои дома 54 389 человек. В эвакопунктах остаются 5281 человек, из них 2242 детей.

Отведена и откачана вода из 10 969 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,2 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

На телефон горячей линии поступило 2261 звонков.

Как сообщалось ранее, в Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Жайык (Урал). В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест.

Закрыт участок дороги Атырау — Индер — Уральск.