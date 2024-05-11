Эвакопункты на 560 мест приготовили в Макатском районе Атырауской области

В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

Эвакуационные пункты оборудуются в школах, спортивных комплексах и местном колледже.

- На случай паводка подготовлено 9 эвакопунктов в поселках Макат, Доссор и селе Байгетобе. В числе эвакопунктов, обеспеченных необходимыми постельными принадлежностями – школы им. М.Баймуханова, имени Х.Санбаева, Макатский нефтегазовый технологический колледж, Макатская районная детско-юношеская спортивная школа, Доссорская детско-юношеская спортивная школа, Макатская районная детско-юношеская спортивная школа №2. В эти эвакопункты планируется временно переселить жителей Махамбетского района при угрозе паводка, - сообщили в оперштабе.

Напомним, в районах Атырауской области, где уровень реки Жайык превысил опасный предел, готовы эвакуационные пункты. В Индерском районе – 15, в Махамбетском районе – 22.

В Атырауской области из-за повышения уровня воды в реке Жайык (Урал) планируется эвакуация жителей зимовки Лесхоз.