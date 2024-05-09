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    16:16, 09 Май 2024 | GMT +6

    30 жителей зимовки эвакуируют в Атырауской области из-за повышения уровня воды в Жайыке

    30 жителей зимовки эвакуируют в Атырауской области из-за повышения уровня воды в Жайыке
    Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    В Атырауской области из-за повышения уровня воды в реке Жайык (Урал) планируется эвакуация жителей зимовки Лесхоз, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    - Сегодня, 9 мая 2024 года, решением оперативного штаба по ЧС Махамбетского района запланирована эвакуация жителей зимовки Лесхоз, расположенной в пойменной зоне р.Жайык. В общей сложности эвакуации подлежат 30 жителей 7 домов. Для них подготовлен эвакопункт, расположенный в средней школе им. Д.Туленова. В безопасные места отогнано 310 голов домашнего скота местных жителей, - сообщили в оперштабе.

    Зимовка Лесхоз относится к Махамбетскому сельскому округу. Всего там 25 домов, из них жилыми являются лишь 7. Жители в основном заняты животноводством, большинство из них имеют свое постоянное место жительства в селе Махамбет.

    Как подчеркнули в оперштабе, жители зимовки готовы к эвакуации, ситуация находится под контролем.

    Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области.

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Регионы Река Урал Вода Эвакуация Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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