30 жителей зимовки эвакуируют в Атырауской области из-за повышения уровня воды в Жайыке

В Атырауской области из-за повышения уровня воды в реке Жайык (Урал) планируется эвакуация жителей зимовки Лесхоз, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

- Сегодня, 9 мая 2024 года, решением оперативного штаба по ЧС Махамбетского района запланирована эвакуация жителей зимовки Лесхоз, расположенной в пойменной зоне р.Жайык. В общей сложности эвакуации подлежат 30 жителей 7 домов. Для них подготовлен эвакопункт, расположенный в средней школе им. Д.Туленова. В безопасные места отогнано 310 голов домашнего скота местных жителей, - сообщили в оперштабе.

Зимовка Лесхоз относится к Махамбетскому сельскому округу. Всего там 25 домов, из них жилыми являются лишь 7. Жители в основном заняты животноводством, большинство из них имеют свое постоянное место жительства в селе Махамбет.

Как подчеркнули в оперштабе, жители зимовки готовы к эвакуации, ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области.