Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области

Оперштаб по ЧС Атыраусткой области опубликовал оперативную сводку по уровню воды в р. Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

Изменение уровня воды в р. Жайык на 08:00 часов 8 мая 2024 г. (По сравнению на 7 мая, на 8:00):

с. Индербор + 37 см, уровень воды — 959 см, критический уровень — 845 см;

с. Махамбет + 15 см, уровень воды — 893 см, критический уровень — 850 см;

г. Атырау + 10 см, уровень воды — 515 см, критический уровень — 550 см;

с. Жанаталап + 5 см, уровень воды — 368 см, критический уровень — 500 см;

с. Еркинкала + 5 см, уровень воды — 328 см, критический уровень — 450 см.

МЧС в Махамбетском районе Атырауской области проводится визуальный осмотр беспилотным летательным аппаратом. Мониторинг ведется на постоянной основе, ситуация находится под строгим контролем. Продолжаются дополнительные берегоукрепительные работы.