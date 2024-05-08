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    09:51, 08 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области

    Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области
    Фото: кадр из видео МЧС

    Оперштаб по ЧС Атыраусткой области опубликовал оперативную сводку по уровню воды в р. Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

    Изменение уровня воды в р. Жайык на 08:00 часов 8 мая 2024 г. (По сравнению на 7 мая, на 8:00):

    • с. Индербор + 37 см, уровень воды — 959 см, критический уровень — 845 см;
    • с. Махамбет + 15 см, уровень воды — 893 см, критический уровень — 850 см;
    • г. Атырау + 10 см, уровень воды — 515 см, критический уровень — 550 см;
    • с. Жанаталап + 5 см, уровень воды — 368 см, критический уровень — 500 см;
    • с. Еркинкала + 5 см, уровень воды — 328 см, критический уровень — 450 см.

     

    МЧС в Махамбетском районе Атырауской области проводится визуальный осмотр беспилотным летательным аппаратом. Мониторинг ведется на постоянной основе, ситуация находится под строгим контролем. Продолжаются дополнительные берегоукрепительные работы.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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