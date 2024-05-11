23:30, 10 Май 2024 | GMT +6
Закрывается участок трассы Атырау — Уральск
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о закрытии участка дороги Атырау — Индер — Уральск, передает агентство Kazinform.
— Участок дороги Атырау — Индер — Уральск временно закрывается. В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью 7 км, пролегающей через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет, — говорится в сообщении оперштаба.
После снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.
Напомним, МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал).
В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест.