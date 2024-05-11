Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о закрытии участка дороги Атырау — Индер — Уральск, передает агентство Kazinform.

— Участок дороги Атырау — Индер — Уральск временно закрывается. В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью 7 км, пролегающей через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет, — говорится в сообщении оперштаба.

После снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.

Напомним, МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал).

В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест.