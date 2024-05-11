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    23:30, 10 Май 2024 | GMT +6

    Закрывается участок трассы Атырау — Уральск

    Закрывается участок трассы Атырау — Уральск
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о закрытии участка дороги Атырау — Индер — Уральск, передает агентство Kazinform.

    — Участок дороги Атырау — Индер — Уральск временно закрывается. В связи с угрозой подтопления закрывается участок республиканской трассы Атырау — Уральск протяженностью 7 км, пролегающей через поселок Индербор. Автомобилистам, следующим в город Уральск, следует воспользоваться трассой Атырау — Махамбет, — говорится в сообщении оперштаба.

    После снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.

    Напомним, МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал).

    В Макатском районе Атырауской области подготовлены эвакопункты на 560 мест.

    Теги:
    Дороги Атырауская область Уральск Регионы Казахстана Трассы Паводки в Казахстане Оперштаб Авто Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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