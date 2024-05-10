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    02:42, 10 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык продолжает расти

    Уровень воды в реке Жайык продолжает расти
    Фото: кадр из видео МЧС

    МЧС РК сообщает о продолжающемся росте уровня воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform.

    — На реке Жайык, в населенном пункте Индербор Индерского района Атырауской области уровень воды повышается. В настоящее время силами ДЧС Кызылординской области ведутся работы по укреплению дамбы, — говорится в сообщении МЧС.

    Напомним, в районах Атырауской области, где уровень реки Жайык превысил опасный предел, готовы эвакуационные пункты. В Индерском районе – 15, в Махамбетском районе – 22.

    В Атырауской области из-за повышения уровня воды в реке Жайык (Урал) планируется эвакуация жителей зимовки Лесхоз.

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Река Урал Вода Дамба Река Жайык Паводки в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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