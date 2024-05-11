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    09:13, 11 Май 2024 | GMT +6

    Четвертые сутки защитные дамбы сдерживают «большую воду» в Атырауской области

    дамба в Атырауской области
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09:00 часов 11 мая: 

    • Атырау — 533 см. За сутки + 5 см.
    • Индерборский район 1026 см. За сутки +12см.
    • Махамбетский район 939 см. За сутки +15см.

    На гидропосту Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень воды превысил критическую отметку. Развитие паводковой обстановки под контролем спасателей МЧС РК.

    Теги:
    Подтопления Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Река Урал Видео Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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