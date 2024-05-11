Четвертые сутки защитные дамбы сдерживают «большую воду» в Атырауской области

В Атырауской области по-прежнему сохраняется угроза подтопления некоторых населённых пунктов из-за поднятия уровня воды в реке Жайык (Урал), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В регионе возведены насыпные противопаводковые дамбы общей протяженностью более 520 км.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09:00 часов 11 мая:

Атырау — 533 см. За сутки + 5 см.

Индерборский район 1026 см. За сутки +12см.

Махамбетский район 939 см. За сутки +15см.

На гидропосту Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень воды превысил критическую отметку. Развитие паводковой обстановки под контролем спасателей МЧС РК.