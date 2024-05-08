Обнимая небо: парашютистка Балжан Мусатаева рассказала о службе в десантных войсках

Ефрейтор Балжан Мусатаева командир взвода войсковой части 44013 практически за 10 лет совершила около 120 прыжков с разными типами парашютных систем. О том, с какими сложностями она сталкивается при совершении прыжков, она рассказала в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

– Балжан, что вдохновило Вас на то, чтобы вступить в ряды Десантно-штурмовых войск Казахстана?

– Служба меня привлекала с раннего детства. Моя тетя – военный пенсионер, ее опыт вдохновил меня призваться в Вооруженные силы. Мне было очень интересно посмотреть на армию изнутри. В школе я играла за сборную по волейболу, занималась тхэквондо, поэтому меня привлекала перспектива регулярных занятий спортом. Также привлекал статус и военная форма.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

Воинскую службу я начала в 2013 году в 35-й десантно-штурмовой бригаде в городе Конаеве. После принятия присяги все десантники проходят начальную воздушно-десантную подготовку и совершают свои первые прыжки. После первого прыжка я была так впечатлена, что решила связать всю свою жизнь с прыжками с парашютом. Когда я начинала заниматься профессионально парашютным спортом, мои близкие переживали и даже боялись за меня, но сейчас уже привыкли.

– Что нужно знать перед прыжком?

– Десантник к каждому прыжку должен быть подготовлен теоритически, физически и морально. Очень важно знать тактико-технические характеристики парашютной системы. Для использования, например, спортивного парашюта специального назначения типа «Крыло» нужна физическая сила, потому что весит он немало. Женщины у нас постоянно тренируются, чтобы быть подготовленными.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

Страх перед прыжком появляется у многих, это нормальное чувство, но мы стараемся сконцентрироваться на поставленной задаче. У каждого вида спорта есть свои особенности и сложности. У нас это риск получения травм, но мы упорно готовимся к каждому прыжку, и неважно, первый он или сотый.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

Сначала мы изучаем материальную часть определенной парашютной системы и проходим предпрыжковую подготовку, которая проходит на тренажерах воздушно-десантного комплекса. Все это снижает травматизм до минимума. Кстати, у меня за всю службу не было ни одной травмы. Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что каждый новый прыжок помогает выявить ранее совершенные ошибки и поработать над их устранением. Именно так можно усовершенствовать свои навыки и способности.

– Кто из военных должен совершать прыжки с парашютом?

– Прыжки с парашютом должны совершать все, кто служит в десантных войсках. У каждого возраста и гендера свои годовые нормы, например, у мужчин - до 6 прыжков в год, а у женщин - 2 прыжка.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

При этом у нас есть специальные подразделения военнослужащих, которые совершают прыжки с парашютом специального назначения типа «Крыло». Более опытные парашютисты состоят в парашютных специальных командах и периодически участвуют на разных учениях и соревнованиях.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

У нас есть команда из 5 женщин военнослужащих Десантно-штурмовых войск. Мы совершаем парашютные прыжки с вертолета Ми-17 с высоты до 2 000 метров, а также с самолета военно-транспортной авиации С-295 до высоты 3 000 метров с парашютной системой «Д-1-5У», и с парашютными системами специального назначения «Беркут-2», «Мальва»,«Инсайдер».

– Можете ли Вы назвать себя человеком, который любит экстремальные виды спорта или скорость?

– Не могу назвать себя заядлым любителем экстрима. Скорее нравится открывать для себя что-то новое. Например, я люблю ездить в горах на мотоцикле Enduro, который предполагает агрессивный стиль езды по бездорожью, и любоваться пейзажами. Также люблю верховую езду.

Фото: из личного архива Балжан Мусатаевой

– Как Вы считаете, меняют ли прыжки с парашютом людей?

– Я думаю, что прыжки с парашютом меняют людей в лучшую сторону. В небе человек выходит из зоны комфорта, преодолевает себя и чувство страха. Именно прыжки с парашютом вырабатывают умение быстро принимать решения в критических ситуациях, это помогает и в обыденной жизни.