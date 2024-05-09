Необходимо создать условия для выхода евразийской продукции на зарубежные рынки — Касым-Жомарт Токаев

Выступая на юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), Касым-Жомарт Токаев назвал одной из ключевых задач «перестройку внешней торговли», передает агентство Kazinform.

— Очевидно, что наше объединение обладает огромными возможностями для расширения своей ниши на глобальном рынке. Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения по укреплению потенциала Союза на внешнем контуре. Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.