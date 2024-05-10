Одиннадцать ветеранов ВОВ поздравили в Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, военнослужащие, представители власти, общественники и жители региона возложили к Вечному огню цветы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Память погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания.

Фото: акимат Карагандинской области

Глава региона также навестил ветеранов на дому и поздравил их с Днём Победы.

Ермаганбет Булекпаев побывал у 99-летней Марии Шинкевич. Она была призвана на военную службу в 19 лет. Получила подготовку в женской школе снайперов. Воевала на третьем Белорусском и первом Украинском фронтах. Участвовала в освобождении Чехословакии.

Фото: акимат Карагандинской области

Победу встретила в Праге. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, двумя медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «Маршал Советского Союза Г. К. Жуков», «За освобождение Украины». После войны работала на разных предприятиях и организациях инспектором по кадрам, экономистом, на заслуженный отдых ушла в 1983 году из областного управления торговли.

Аким посетил ветерана Сунгата Саттыгулова. Ему 101 год. На фронт был призван в 18 лет после учёбы в Алма-Атинском военном пехотном училище. Участвовал в боях под Сталинградом. Получил ранение, после лечения в госпитале вернулся на фронт.

Фото: акимат Карагандинской области

Награждён орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда». После демобилизации в 1947 году окончил Чемолганский строительный техникум Алматинской области и много лет трудился в строительстве.

Фото: акимат Карагандинской области

Сегодня в Карагандинской области проживают 11 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы они получили материальную помощь – по 2 млн тенге.

Также единовременная материальная помощь в определенных размерах оказана труженикам тыла, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и другим категориям, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.