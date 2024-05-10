79-ую годовщину Победы отпраздновали в Кокшетау

В Кокшетау прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу славы, посвященная 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году празднование проходит под эгидой юбилеев – Народного Героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, первого, кто водрузил знамя на здании Рейхстага, и Народного Героя Казахстана, первого министра обороны независимого Казахстана Сагадата Нурмагамбетова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Церемония началась с возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Малика Габдуллина и бюсту дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова.

Далее под звуки песен военных лет в исполнении оркестра процессия проследовала по Аллее Славы к мемориалу «Вечный огонь». Здесь также состоялось возложение цветов главой региона, акимом города Кокшетау, депутатами, ветеранами боевых действий, правоохранителями и многими другими.

После минуты молчания прозвучали троекратные оружейные залпы.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

- Сегодня по сложившейся традиции мы с вами отмечаем один из главных праздников всего человечества – День Победы, являющийся символом отваги, самоотверженности и героического служения Родине. В этот день мы вспоминаем о бессмертном подвиге наших отцов и дедов, о лишениях и тяготах, выпавших на долю тех поколений. Сегодня мы отдаем дань нашим героям, которые 79 лет назад остановили самую кровопролитную войну в истории человечества, втянувшую в свою орбиту 85 государств мира и забравшая миллионы жизней, - отметил глава региона.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Из Акмолинской области защищать страну были призваны 90 тысяч человек, вернулись лишь чуть более 37 тысяч. Акмолинцы воевали на всех фронтах, принимали участие в битве под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Легендарным героизмом в истории отмечена боевая биография 106-й Акмолинской казахской кавалерийской дивизии.

На сегодня в области проживают пять ветеранов ВОВ. Это Казимир Беймарт (город Кокшетау), Нургасым Ажитаев (город Косшы), Иосиф Комин (Буландынский район), Арсентий Щудляк (Бурабайский район), Анатолий Комяков (Жаксынский район). В регионе также живут около пяти тысяч тружеников тыла.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Далее жителей и гостей города ждала праздничная программа «Ұлы жеңіс әндері!». Всего, как отметили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в рамках празднования в регионе было проведено около 800 мероприятий разного формата.