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    20:07, 07 Май 2024 | GMT +6

    Более 30 пар танцевали военный вальс под открытым небом в Павлодаре

    военный вальс, Павлодар
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Красивую акцию, посвященную Дню защитника Отечества, провели в Павлодаре. Солдаты-срочники станцевали вальс на Площади государственных символов. Танцевали под музыку Шамши Калдаякова и под самым большим в городе флагом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На площади в Павлодаре танцевали ребята из разных уголков Казахстана: здесь несут службу
    молодые люди из Усть-Каменогорска, Семея, Алматы и других городов страны. Это военнослужащие сразу двух воинских частей — 5512 и 6679. К вальсу парни готовились три дня, в этом им помогал хореограф.

    вальс, Павлодар
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    — В воинской части нахожусь уже 10 месяцев. Раньше не мог подумать, что в армии будем
    танцевать вальс. Мы привыкли — бронежилет, автомат, а тут нужно плавно двигаться в танце с девушками. Три дня у нас ушло на репетиции, и сегодня мы выступаем. Вообще, служить я пошел добровольцем. Останусь нести службу по контракту в своей же части, — рассказал один из участников мероприятия, солдат-срочник Роман Ермолаев из воинской части 6679.

    солдаты
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    Чтобы удивить павлодарцев военным вальсом посреди города, в пару с военнослужащими
    Национальной гвардии встали участницы танцевального коллектива «Жасмин». Девушки
    танцевали в костюмах с национальными узорами, а парни — в военной форме. Вальс они танцевали под композицию «Сыған серенадасы», музыку к которой написал известный казахский композитор Шамши Калдаяков.

    вальс, Павлодар, военные
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform

    — Мероприятие мы приурочили к 7 Мая. Так мы хотели показать, что в армии можно не только служить, в армии можно многому научиться. Всего у нас 32 пары. Акция проводится впервые за последние годы, — сказала руководитель РОО «Комитет солдатских матерей» Лилия Хайруллина. 

    Также Лилия Хайруллина отметила, что всего через несколько месяцев — в августе — в Павлодаре планируют провести республиканский военный форум.

    вальс, Павлодар, военные
    Фото: Наталья Зинченко/ Kazinform
    Теги:
    Военные Армия Регионы Казахстана День защитника Отечества Павлодар Регионы Видео Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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