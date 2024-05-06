Айбар Косанов награжден орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Указом Главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества «Qarmet», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Напомним, вечером 2 мая 2024 года на шахте имени Костенко угольного департамента АО «Qarmet» произошло задымление в выработке 4 восточного конвейерного штрека К3.

Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты.