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    09:05, 06 Май 2024 | GMT +6

    Айбар Косанов награжден орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

    косанов
    Фото: Qarmet

    Указом Главы государства за самоотверженный и плодотворный труд орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награжден Косанов Айбар Бекболатулы – электрослесарь подземного участка шахты имени Костенко акционерного общества «Qarmet», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Напомним, вечером 2 мая 2024 года на шахте имени Костенко угольного департамента АО «Qarmet» произошло задымление в выработке 4 восточного конвейерного штрека К3.

    Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты.

    Теги:
    Акорда Шахтеры Токаев Касым-Жомарт Награда
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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