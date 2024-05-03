Пожар произошел на шахте в Караганде: 187 шахтеров эвакуированы

Пожар произошел на шахте имени Костенко в Караганде, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Произошло задымление на 4-ом конвейерном штреке пласта К3.



Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление было ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополнительно сработала система оповещения о задымлении в диспетчерскую шахты.

Фото: Qarmet

В связи сигналом датчика в 19:45, несмотря на устранение причины задымления, было принято решение о введении плана эвакуации и выводе 194 шахтеров, находившихся в шахтах на других горизонтах.

По состоянию на 21:47 часов 187 горняков было выведено на поверхность, 7 работников из числа руководителей участков и контролеров остались на месте для контроля инцидента и жизнеобеспечения шахты.



Предварительная причина - попадание инородного тела на ролик нижнего полотна и с последующей блокировкой работы ролика. Из-за чего возникло задымление конвейерной ленты.

- В ходе плановой эвакуации было привлечено 6 отделений профессиональных аварийно-спасательных служб, а также личный состав ДЧС области. Все оперативные службы и работники шахты сработали оперативно и профессиональна. Инцидент исчерпан. После проведения оценки обстоятельств будет принято решение о возобновлении работы 4 смены, - добавили в пресс-службе Qarmet.

Напомним, 28 октября 2023 года на шахте имени Костенко в Карагандинской области, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау», прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность были выведены 205 шахтеров. В результате взрыва погибли 46 человек и различные трудовые увечья получили 28 человек.

По факту ЧП на шахте имени Костенко Генпрокуратура начала уголовное расследование. Предположительно, по информации компании, в лаве произошел взрыв газометана. Аварийно-спасательные работы на месте происшествия велись непрерывно.

На место происшествия выезжал и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению Главы государства им оказана всеобъемлющая помощь.

АрселорМиттал Темиртау официально переименовали в QARMET. Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего АрселорМиттал Темиртау. Компания в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигла договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов AMT.