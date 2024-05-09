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    08:01, 09 Май 2024 | GMT +6

    Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Победы

    Токаев поздравил ветеранов с Днем победы
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    - Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

    9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

    Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.

    Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.

    Низкий поклон нашим ветеранам!

    Здоровья и благополучия всем согражданам!

    Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!

    С Днем Победы! - говорится в поздравлении Главы государства.

    Теги:
    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт День Победы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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