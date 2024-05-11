В Атырауской области паводковую воду направили на полив 18 тысяч га сенокосных угодий

Специалисты «Казводхоза» по Атырауской области направили паводковые воды через реку Уил (Ойыл) на полив более 18 тысяч гектаров сенокосных угодий региона. В результате уровень воды в реке снизился, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Ведется работа по перенаправлению паводковых вод из реки Жайык (Урал) в оросительные системы, лиманы и Каспийское море.

Очищено русло канала Сарыозек, принимающее паводковые воды, укреплена защитная плотина. В нижней части канала вырыт новый канал длиной 4,2 километра, поливаются 1500 гектаров сенокосных угодий в Еркинкалинском сельском округе рядом с городом Атырау. Через канал Сарыозек паводковые воды также направляются в Каспийское море.

Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Для безопасного пропуска паводковых вод были убраны трубопроводы и дамбы вдоль канала Баксай. Для отвода воды в море вырыт новый канал длиной 4 километра, очищена головная часть Нарынского канала. На сегодня ведется полив паводковыми водами 4,5 гектаров сенокосных угодий, расположенных вдоль канала.

- Одна из основных задач на сегодня – эффективное использование паводковых вод. Через реку Жайык в Каспийское море было направлено более 1 млрд кубометров воды. Также продолжается пропуск воды для наполнения озер, лиманов и месторождений подземных вод, – сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.