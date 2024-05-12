В Атырауской области началась защита древнего городища Сарайшык

Вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайчик, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области, передает агентство Kazinform.

Фото: Правительство РК

В регионе сохраняется угроза паводков. На гидропосту Урал-Индербор и Урал-Махамбет уровень воды превысил опасную отметку. Ожидается дальнейшее повышение уровня на реке Жайык.

Фото: Правительство РК

На всех опасных участках организовано круглосуточное дежурство. Активное участие в борьбе со стихией принимают местные жители, волонтеры и работники различных предприятий.

Фото: Правительство РК

В Индерском районе общая протяженность земляных дамб составила 30 км. Защита выстроена в населенных пунктах Жасуат, Индербор, Курылыс, Коктогай, Орлик, Есбол и Елтай. В работах задействовано свыше 40 единиц спецтехники, около 300 военнослужащих и порядка 100 сотрудников ЧС, в том числе сотрудники ДЧС Кызылординской области.

Фото: Правительство РК

В Махамбетском районе вдоль реки Жайык расположено 17 населенных пунктов. Для их защиты сооружено 80 км берегоукрепительных дамб. Всего их протяженность в районе составляет 105,8 км. Противопаводковые мероприятия продолжаются.

Фото: Правительство РК

Привлечено 130 единиц спецтехники, 650 военнослужащих, свыше 200 сотрудников ЧС, порядка 300 волонтеров и местных жителей.

Фото: Правительство РК

Акиму Махамбетского района Вице-премьер Канат Бозумбаев поручил дополнительно поднять дамбу вдоль реки Жайык на всем протяжении древнего городища Сарайшык.

— Для этого сюда будут переброшены десятки единиц техники и сотни человек личного состава Министерства обороны. Необходимо ответственно отнестись к защите и сохранению нашего исторического наследия, — поручил Канат Бозумбаев.