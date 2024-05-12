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    22:00, 11 Май 2024 | GMT +6

    Новые дома строят для жителей, пострадавших от паводков в Аркалыке

    аркалык
    Фото: «Қостанай таңы»

    В Аркалыке стартовало строительство современного 50-квартирного дома, предназначенного для пострадавших от весеннего паводка. Подрядчиком проекта выступает строительная компания «Базис-А», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Планируется, что в новом жилом комплексе будут представлены просторные трехкомнатные квартиры, общей площадью 70-80 квадратных метров. Пятиэтажное здание будет оборудовано двумя подъездами для удобства жильцов.

    На данный момент территория строительства огорожена, строительные материалы доставлены, техника подготовлена, вырыт котлован и идёт закладка фундамента. Работы ведутся в полном соответствии с установленными стандартами и сроками.

    дом
    Фото: «Қостанай таңы»

    По словам специалистов, новый дом будет выполнен в современном стиле с акцентом на функциональность и комфорт для жильцов. Особое внимание будет уделено благоустройству прилегающей территории, чтобы создать уютный и безопасный двор.

    Строительство завершится в первой декаде осени текущего года, дом будет полностью подготовлен к заселению.

    Напомним, ключи от новых квартир уже получили некоторые жители села Алтынсарино Костанайского района.

    Строительство домов началось и в Джангельдинском районе, там планируется сдать 41 дом.

    Теги:
    Пострадавшие Аркалык Регионы Казахстана Жилье Строительство Паводки в Казахстане
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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