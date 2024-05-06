В Костанайской области начали строить дома для пострадавших от паводков

Уже в скором времени, ключи от новых домов получат семьи в Джангельдинском районе: там началось строительство жилья. Планируется построить 19 домов в селе Қолқамыс и 22 дома в селе Тәуіш. Цена такого дома составит 29 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

На данный момент строители уже приступили к работе. Половину работ по строительству домов в селе Тәуіш выполнит ТОО «БК Строй», в то время как остальные дома будут возведены при участии компаний «Рудный Соколов Строй» и «Ирина и К». Одними из первых строительство начали работники ТОО «БК Строй». Строительство домов в Амангельдинском и Джангельдинском районах будет осуществлено за счёт средств фонда «Казахстан халкына».

В поселке Қолқамыс 10 из 19 домов будет строить ТОО «Алюминстрой», а оставшиеся 9 домов – «ЭлитСтрой Дом».

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Также в строительстве помогают представители Денисовского и Карабалыкского районов. Строителям поручено завершить строительство в рекордные сроки - до конца мая.

Всего по области на сегодняшний день обследовано 1131 дом, из них 705 подлежат восстановлению, 426 не подлежит восстановлению.

Ранее жители села Алтынсарино получили ключи от новых квартир в областном центре.