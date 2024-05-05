Новое жилье получили пострадавшие от паводков в Костанайской области

В числе семей, которые уже в ближайшее время начнут благоустраивать свои дома, стали жители села Алтынсарино Костанайского района. Уже заключено 38 договоров на покупку квартир, передает корреспондент агентства Kazinform.

Местные исполнительные органы Костанайской области принимают все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в восстановлении имущества.

Так, для жителей сел Алтынсарино Костанайского районе, чье жилье не подлежит восстановлению, местным исполнительным органом было предложено несколько вариантов: это строительство нового жилья по типовому проекту в селе Алтынсарино площадью 80 квадратных метров и приобретение жилья в областном центре, также рассматривается возможность приобретения вторичного жилья.

Свою помощь предложил местный застройщик ИП «Айткужинов» - приобретение квартир в жилом комплексе «Керемет». Подписано уже 38 договоров на приобретение жилья. Всего в этом доме пострадавшим от паводка выкупают 80 квартир. Планируется, что до конца мая будут завершены ремонтные работы и жители смогут заселиться в новое жилье.