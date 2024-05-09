Глава государства заявил о необходимости создания бесшовной логистики между странами ЕАЭС

— Сегодня Евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там, где прокладываются рельсы, открывается путь к новым возможностям. Поэтому мы в Казахстане до 2030 года планируем отремонтировать 11 тысяч и проложить более 5 тысяч километров новых железных дорог. В рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь» построен казахстанский терминал в китайском городе Сиане, в котором формируется до 40% объема контейнерных перевозок по маршруту «Китай — Европа». В планах также запуск 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море, — сообщил Президент.