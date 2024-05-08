11:47, 08 Май 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы
Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.
В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.