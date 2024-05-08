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    11:47, 08 Май 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»
    Фото: Акорда

    Глава государства возложил цветы к монументу «Отан Ана» и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Затем президентский оркестр исполнил Государственный Гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»
    Фото: Акорда

    В ходе беседы с участниками церемонии Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов с Днем Победы.

    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Отан Ана»
    Фото: Акорда
    Теги:
    Акорда Президент Токаев Касым-Жомарт Астана День Победы ВОВ Ветераны
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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