Церемонию возложения цветов к Вечному огню провели в Таразе в День Победы

В Таразе, в парке Жеңіс, в День Победы собрались жители и гости областного центра почтить память героев Великой Отечественной войны, возложить цветы к Вечному огню и стелам, на которых выбиты имена всех жамбылцев, побывавших в горниле самой страшной войны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В церемонии возложения цветов к Вечному огню приняли участие четверо ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла и их родственники, а также аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, председатели областного маслихата, общественного совета, представители интеллигенции, этнокультурных объединений, правоохранительных органов.

Фото: акимат Жамбылской области

Участники церемонии минутой молчания почтили память героев, героически сражавшихся на боевом и трудовом фронтах.

Фото: акимат Жамбылской области

Дети и внуки фронтовиков принесли цветы и к стелам, на которых высечены имена более ста тысяч жамбылцев, участников Великой Отечественной войны.

Фото: акимат Жамбылской области

В этот день в парке Жеңіс распахнулись двери Зала Славы, в котором размещены фотографии и экспозиции о временах Великой Отечественной войны.

Фото: акимат Жамбылской области

Напомним, что в 2018 году в Таразе реконструировали парк Победы, установив в нем Вечный огонь и новые объекты, связанные с военной тематикой. В парке появились шесть массивных гранитных стел, на которых высечены имена более ста тысяч жамбылцев, ушедших на фронт из Жамбылской области. Здесь также установлены стелы с именами 48-ми Героев Советского Союза, уроженцев Жамбылской области, награжденных медалью «Золотая звезда». В Зале Славы размещены фотографии и экспозиции, воссоздающие атмосферу военного времени. В центральном зале установлен барельеф «Победный флаг над рейхстагом», на стендах размещены реликвии военного времени, а также около 500 медалей фронтовиков-жамбылцев. В этом музее собрано полтора миллиона фотографий военного времени.

Фото: акимат Жамбылской области

В Жамбылской области восемь ветеранов Великой Отечественной войны празднуют 79-летнюю годовщину Победы, все они получили поздравления от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Фото: акимат Жамбылской области

Как сообщалось, сумму в 1,5 млн тенге выделили каждому участнику Великой Отечественной войны в Жамбылской области. На сегодняшний день в регионе проживают восемь ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2021 году — 35, в 2022 году — 26. В 2023 году в регионе проживали 17 ветеранов Великой Отечественной войны, а в начале мая 2023 года с 78-й годовщиной Дня Победы поздравляли 15 фронтовиков

Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять — обладателями Ордена Славы.