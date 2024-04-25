8 ветеранов ВОВ Жамбылской области встретят 79-летие Великой Победы

В Жамбылской области готовятся к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

По информации областного управления внутренних дел, финансовую поддержку в сумме 1,5 млн тенге окажут участникам Великой Отечественной войны в Жамбылской области.

На сегодняшний день в регионе проживают восемь ветеранов ВОВ.

103-летний Григорий Владимирович Нещеретнев в годы войны командовал батареей, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.

100-летний Шалданбай Шанбаев — воевал в составе 227 стрелкового полка внутренних войск.

100-летний Азим Жармухамбетов — в составе 116-го артиллерийского полка 78-й дивизии прошел всю Европу и расписался на побежденном рейхстаге.

99-летняя Зоя Алиевна Мамедова — добровольцем ушла на фронт, прошла войну в качестве медсестры в составе 383-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта, получила тяжелое ранение.

99-летний Рахымжан Мамралиев — воевал на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, против милитаристской Японии.

98-летний Муталип Ережепбаев — прошел войну в составе Прибалтийского фронта, участвовал в сражениях за Кенисберг и Берлин. После Великой Победы работал на восстановлении Брестской крепости.

98-летний Геннадий Иванович Иванов — командир расчета 120 мм миномета, в составе 1-го Украинского фронта воевал в районе Сандомирского плацдарма, дошел до Берлина.

97-летний Иван Федорович Макеев — служил разведчиком на Забайкальском фронте, принимал участие в войне с Японией, освобождал города Мукден, Харбин, Чаньчунь.

Фото: Галина Скрипник/Kazinform

Как сообщалось, в 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2021 году — 35, в 2022 году — 26. В 2023 году в регионе проживали 17 ветеранов Великой Отечественной войны, а в начале мая 2023 года с 78-й годовщиной Дня Победы поздравляли 15 фронтовиков

Из Жамбылской области в 1941 году на фронт отправились более ста тысяч воинов.

39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять — обладателями Ордена Славы.