Визит в ЕС, новые законы и громкие судебные решения: чем запомнилась неделя в Казахстане

Прошедшая неделя в Казахстане отметилась сразу несколькими важными событиями — от крупных международных договоренностей и новых законодательных инициатив до резонансных происшествий, судебных решений и ярких достижений в культуре и спорте. Корреспондент агентства Kazinform собрал главное, что определяло информационную повестку последних дней.

Президент: от ЕС до Дня работников СМИ

Уходящая неделя для Главы государства была насыщенной: от официальных визитов и встреч, до поздравлений казахстанских журналистов.

22 июня Президент прибыл с официальным визитом в Брюссель. В этот же день Глава государства встретился с соотечественниками, проживающими в Бельгии. Затем накануне переговоров с руководством ЕС Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

На следующий день Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили текущее состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Премьер-министр Барт де Вевер отметил высокий уровень политического диалога между двумя странами. Пользуясь случаем, Глава государства передал слова приветствия Королю Бельгийцев Филиппу и Королеве Матильде.

Касым-Жомарт Токаев также пригласил Барта де Вевера посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято.

После Глава государства прибыл на переговоры с лидерами ЕС. Во время встречи с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен Глава государства отметил, что отношения между Казахстаном и Европейским союзом находятся на самом высоком уровне за всю историю двустороннего сотрудничества.

О том, какие документы были подписаны по итогам переговоров, можно прочитать здесь. В целом, были подписаны соглашения и меморандумы на сумму более $12 млрд.

Помимо прочего всего, Президент встретился с исполнительным председателем Института глобальных перемен Тони Блэром, с генеральным директором Groupe ADP Филиппом Паскалем, с заместителем генерального директора Inditex Group Сантьяго Мартинеса-Лахе Собредо и со старшим вице-президентом Mediterranean Shipping Company Эдуардом Зигристом.

Вернувшись в Казахстан Глава государства поздравил работников СМИ с профессиональным праздником.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии награждения работников СМИ, остановился на роли журналистов в борьбе с распространением дезинформации, а так же высоко оценил вклад журналистов в принятие новой Конституции.

Хорошей новостью стало заявление Главы государства о том, что в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в регионах.

Затем Президент наградил работников СМИ за вклад в журналистику. В том числе вручил орден «Құрмет» 106-летней легенде телевидения Зулкие Жуматовой.



Помимо этого, лучшие журналисты и медиапроекты получили награды Президента.

В завершении рабочей недели Глава государства выступил на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын». В своей речи он отметил, что в ближайшие годы в армию Казахстана будут внедрены ИИ, цифровые технологии и новые стандарты, изменят формат церемонии призыва, присяги и демобилизации в Казахстане. Также Президент заявил, что движение «Жас сарбаз» играет важную роль в формировании системы ценностей и патриотическом воспитании молодежи.

После выступления Глава государства посетил Военный колледж имени Шокана Уалиханова.

Правительство: сотрудничество с Афганистаном и Китаем

В понедельник, 22 июня в рамках официального визита в Кабул заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречи с губернатором провинции Кундуз Маулави Насруллой Мати и губернатором провинции Герат Нуром Ахмадом Исламджаром. Также он встретился с министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани.

Стало известно, что Казахстан и Афганистан создадут в Кабуле центр по управлению водными ресурсами.

Пока заместитель Премьер-министра выстраивал партнерские отношения с Афганистаном, сам глава Кабмина Олжас Бектенов в рамках рабочего визита в Китай встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном.

На полях 17-й ежегодной встречи Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае Олжас Бектенов провел встречи с руководителями крупных китайских компаний, занимающих ведущие позиции в промышленности и цифровизации, и представил инвестиционные возможности Казахстана.

Затем он провел ряд двусторонних встреч с Премьер-министрами Монголии, Народной Республики Бангладеш, а также президентом и генеральным директором Всемирного экономического форума.

Новые законопроекты

В минувшую неделю Глава государства подписал несколько законов Республики Казахстан.

Новые изменения в правовом поле будут касаться вопросов науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы, а так же развития машиностроения и транспорта, совершенствования исполнительного производства и цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте.

Происшествия: смерть солдата, ДТП и массовое отравление

К сожалению, уходящая неделя запомнилась многим казахстанцам печальными новостями.

После получения тяжелой черепно-мозговой травмы во время прохождения срочной службы и долгой реабилитации скончался солдат-срочник Национальной гвардии Ербаян Мухтар. В Министерстве обороны прокомментировали вопрос ответственности по его делу и работу по совершенствованию системы безопасности в воинских частях.

Массовое отравления произошло в одном из регионов страны. В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди посетителей ресторана «Тумар». В больницу попали более 100 человек с признаками отравления. Сразу же после инцидента было начато досудебное расследование. Позже стало известно, что Мугалжарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля временно приостановило деятельность ресторана в день регистрации группового отравления — до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Опечалили казахстанцев и новости о происшествиях на дорогах. За неделю по стране произошли несколько смертельных ДТП. В Акмолинской области в результате столкновения трех автомобилей пять человек погибли и еще пятеро были доставлены в больницы. А в Жетысуском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, в результате погиб водитель автобуса. В Акмолинской области погиб 18-летний мотоциклист, столкнувшись с КамАЗом.

К сожалению, с началом купального сезона увеличились летальные исходы и на водоемах. В селе Таскала, расположенном вблизи Атырау, пятилетняя девочка упала в канал и утонула. Тело ребенка было обнаружено в соседнем канале. Тело другого подростка, утонувшего неделю назад, нашли в пригороде Павлодара.

Громкие судебные дела: приговоры по смертельным ДТП

В понедельник, 22 июня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы на судебном процессе по делу о смертельном ДТП на проспекте аль-Фараби начались прения. В этот же день обвиняемый водитель Zeekr выступил с последним словом. Затем суд вынес приговор по данному делу.

Также был оглашен приговор еще по одному делу о смертельном наезде с участием женщины без прав в Кокшетау.

Культура: казахское наследие на мировой арене

Новости культуры порадовали и дали повод для гордости казахстанцам.

Во время концерта в Польше всемирно известный певец Энрике Иглесиас обратился к нашим соотечественникам и заговорил на казахском языке. А в Латинской Америке рассказали о Казахстане в школах. Фан-клуб Димаша Кудайбергена в Мексике стал инициатором проекта, в рамках которого темы, связанные с Казахстаном, были впервые включены в образовательную программу.

Казахстанская композитор и музыкант Дана Зулпыхар приняла участие в создании музыкального сопровождения к сериалу Netflix «Аватар: Легенда об Аанге». Так что в новой серии «Аватара» можно будет услышать казахскую домбру и кобыз.

Спорт: победы молодых спортсменов

Пока спортивный мир гремит новостями с чемпионата мира — 2026 и весь взор устремлен к футбольным событиям планеты, казахстанские спортсмены покоряют различные вершины спорта. Особенно в минувшую неделю выделились наши молодые спортсмены.

В тунисском городе Картаж завершился международный юниорский турнир категории ITF J60 на грунтовом покрытии, на котором 16-летняя казахстанская теннисистка стала абсолютной чемпионкой.

Сборная Казахстана завершила чемпионат Азии по эстафетному бегу в Шаосине (Китай) с двумя медалями, включая золото и бронзу.

Тем временем, в Дели (Индия), где проходит чемпионат Азии по фехтованию, в очередной соревновательный день были разыграны медали в командном турнире среди мужчин на шпагах, где 19-летний казахстанский фехтовальщик победил олимпийского чемпиона.

Сборная Казахстана по стендовой стрельбе добилась исторического успеха на юниорском чемпионате мира ISSF, впервые завоевав золотую медаль мирового первенства в командных соревнованиях.

Отличились и наши борцы. Дзюдоист Шерзод Давлатов завоевал золотую медаль на Кубке Европы, а боец Асу Алмабаев успешно выступил на турнире UFC Fight Night в Баку, одержав досрочную победу над американцем Чарльзом Джонсоном.