Региональным журналистам впервые вручат квартиры по поручению Президента

Глава государства подчеркнул, что в сфере журналистики во все времена трудились мудрые, истинно патриотичные граждане, которые ставили интересы нации превыше всего.

– Они внесли огромный вклад в пробуждение самосознания, укрепление морального духа народа, занимались просветительством, призывая соотечественников к знаниям и науке. Вы достойно продолжаете славный путь, проложенный старшим поколением. Еще раз выражаю вам огромную благодарность. Государство неизменно поддерживает работников медиасферы и уделяет особое внимание улучшению их социальных условий. Стало доброй традицией ежегодное вручение ключей от квартир работникам средств массовой информации в канун профессионального праздника. Только за последние три года в Астане жильем были обеспечены 200 журналистов. Теперь мы расширяем масштабы этой инициативы. Считаю, что требует должного внимания труд региональных корреспондентов, которые неустанно работают на информационном поле. Поэтому по моему поручению в этом году впервые ключи от квартир будут вручены и журналистам, работающим в областях. В целом, в нынешнем году по всей стране жилье получат 66 работников информационной сферы. Поздравляю вас! – сказал Касым-Жомарт Токаев.