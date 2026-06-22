Казахстан готов увеличить экспорт муки в Афганистан — Жумангарин

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречи с губернатором провинции Кундуз Маулави Насруллой Мати и губернатором провинции Герат Нуром Ахмадом Исламджаром, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметил Серик Жумангарин, Герат и Кундуз являются провинциями, с которыми Казахстан поддерживает наиболее тесные торгово-экономические связи.

В ходе обсуждения с губернатором Герата обсуждены вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества и расширения взаимной торговли. Серик Жумангарин напомнил, что в прошлом году Казахстан выступил с инициативой строительства железной дороги Тургунди — Герат. Кроме того, завершается строительство железнодорожной линии Хаф — Герат, в реализации которой также принимает участие казахстанская сторона.

Для увеличения взаимного товарооборота казахстанская сторона предложила нарастить поставки афганской плодоовощной продукции на рынок Казахстана. В свою очередь Казахстан готов увеличить экспорт муки в провинцию Герат. При содействии Торгового дома Казахстана в Герате в апреле и мае текущего года между АО «Продовольственная контрактная корпорация» и частными афганскими компаниями были заключены два контракта на поставку казахстанской муки.

— Мы рассматриваем Герат как один из ключевых узлов для продвижения казахстанской продукции на афганский рынок. Особый интерес для казахстанской стороны представляет развитие поставок зерна и муки, растительного масла, строительных материалов, металлургической продукции, сельскохозяйственной техники, химической продукции и удобрений, а также товаров глубокой переработки, — отметил Серик Жумангарин.

В ходе встречи губернатор Герата подчеркнул важность дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и создания бесшовной логистики для экспорта афганской продукции через территорию Казахстана, в том числе через порт Актау. По его словам, развитие торговых маршрутов через Герат будет способствовать экономическому росту не только провинции, но и других регионов Афганистана.

На встрече с губернатором Кундуза обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов. Глава провинции поднял вопрос возможного участия казахстанской стороны в строительстве цементного завода в Кундузе, отметив наличие в регионе необходимой сырьевой базы. Кроме того, инвесторы провинции заинтересованы в сотрудничестве с казахстанским бизнесом по импорту муки и подсолнечного масла. Также была отмечена потребность в расширении холодильных мощностей в регионе для хранения и экспорта плодоовощной продукции.

Отдельное внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса. По словам губернатора, Кундуз является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов Афганистана и заинтересован в создании предприятия по производству минеральных удобрений. Инвесторы провинции готовы к реализации таких проектов совместно с казахстанскими партнерами.

Отметим, что провинция Герат является важнейшим торгово-логистическим узлом западного Афганистана. Регион обеспечивает выход афганских товаров на рынки Ирана, стран Персидского залива и Центральной Азии. В Герате действует Торговый дом Казахстана, который рассматривается как один из ключевых инструментов расширения двусторонней торговли и продвижения казахстанской продукции на афганский рынок.

Административный центр провинции — Герат, один из крупнейших и наиболее экономически развитых городов страны. Население провинции составляет порядка 2–2,2 млн человек. В регионе функционирует свыше 200 промышленных предприятий, включая производства строительных материалов и солнечных панелей. Герат также является центром традиционного ковроткачества и производства шафрана — одного из важных экспортных товаров Афганистана.

Провинция Кундуз расположена на северо-востоке Афганистана и считается одним из наиболее плодородных регионов страны. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Здесь выращиваются пшеница, рис, хлопок, кукуруза, ячмень, бобовые культуры, кунжут, овощи и фрукты. Значительную роль играет производство хлопка, который традиционно является одной из основных экспортных культур региона. Также развито животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции. Экспортный потенциал провинции связан прежде всего с поставками хлопка и текстильной продукции, зерновых культур, фруктов, овощей и продукции животноводства.

Напомним, что Казахстан открыл торговый дом в Кабуле.