Казахстан открыл торговый дом в Кабуле

В рамках бизнес-миссии казахстанской делегации во главе с заместителем Премьер-министра — министром национальной экономики РК Сериком Жумангариным в Кабуле открылся торговый дом Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Первый торговый дом Казахстана в Афганистане открылся в Герате в 2024 году. Теперь Казахстан принял решение расширить свое торговое присутствие в Афганистане и создать ключевую торговую площадку в столице страны.

Торжественную церемонию открытия провели генеральный директор АО «QazTrade» Айтмухамед Алдажаров и генеральный директор компании Afghan German Bakhtar (AGB) Султан Ахмад Саруари. Проект реализован в партнерстве с афганской стороной, что позволит обеспечить эффективное взаимодействие с местным бизнес-сообществом и государственными органами, а также создать благоприятные условия для казахстанских экспортеров.

Торговый дом в Кабуле представляет собой постоянно действующую выставочно-торговую площадку, где будут представлены ключевые товары экспорта Казахстана. На его базе организованы зоны для демонстрации и реализации продуктов питания и товаров повседневного спроса, шоурум казахстанских автомашин, фармацевтический склад для хранения и дистрибуции лекарственных средств и медицинской продукции.

— Открытие торгового дома в Кабуле является очередным практическим шагом по укреплению экономического партнерства между Казахстаном и Афганистаном. Мы создаем постоянную площадку для продвижения отечественных товаров, поиска новых партнеров и реализации совместных проектов. Уверены, что новый центр станет важным инструментом для увеличения товарооборота и развития взаимовыгодного сотрудничества, — отметил генеральный директор АО «QazTrade» Айтмухамед Алдажаров.

В рамках открытия торгового дома Казахстана в Кабуле был подписан контракт на поставку цинковой руды между АО «ШалкияЦинк ЛТД» и афганской компанией Afghan German Bakhtar Company. Контракт предусматривает поставки цинковой руды на условиях DAP общим ориентировочным объемом 30 тыс. тонн в год. Основной целью соглашения является обеспечение сырьем производственных мощностей компании «Казцинк». Общая сумма контракта составляет 18,88 млн долларов США.

Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в автомобильной отрасли. На площадке торгового дома будут представлены автомобили казахстанской сборки, включая модели, пользующиеся спросом на афганском рынке. В дальнейшем планируется запуск сервиса и технической поддержки, что позволит создать полноценную инфраструктуру для продвижения отечественного автопрома в регионе.

Еще одним перспективным направлением станет развитие поставок казахстанской фармацевтической продукции. Создание специализированного склада в Кабуле обеспечит условия для системной дистрибуции лекарственных средств и расширит присутствие отечественных производителей на афганском рынке.

— Афганистан сегодня — это рынок возможностей. Население страны превышает 40 миллионов человек, а экономика демонстрирует стабильный рост. Если раньше основу казахстанского экспорта составляли мука, зерно, подсолнечное масло и другая продукция АПК, то сейчас открываются новые направления сотрудничества. На афганском рынке востребованы техника, оборудование и сервисные услуги для сельского хозяйства, строительства и горнодобывающей отрасли. Мы видим высокий потенциал для расширения казахстанского несырьевого экспорта и рассчитываем, что торговый дом в Кабуле станет эффективной площадкой для развития новых проектов, — отметил Канат Кудайберген, председатель совета директоров GWM Capital LTD.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Афганистан создадут в Кабуле центр по управлению водными ресурсами.