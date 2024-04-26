Казахстан заинтересован в экспорте автомобилей отечественного производства в Афганистан

В ходе официального визита казахстанской делегации в Афганистан 35 отечественных компаний представили продукцию и услуги на казахстанско-афганском бизнес-форуме и тематической выставке в Кабуле, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

В составе делегации РК прибыли представители компании Qarmet, дилерского центра Doscar Group (бренды Kia, Chevrolet), Кентауского трансформаторного завода, группы компаний Kaspy Group (изготовление металлоконструкций, выпуск сельхозтехники), а также производители лабораторных тестов, лекарств, масложировой продукции, кондитерских изделий, текстиля и так далее.

Фото: Правительство РК

На открытии бизнес-форума заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин напомнил, что по итогам прошлого визита делегации Афганистана в Казахстан была поставлена задача увеличить двусторонний товарооборот до $3 млрд.

Фото: Правительство РК

— Мы предлагаем рассмотреть взаимодействие в химической промышленности и горно-металлургическом комплексе, по реализации совместных проектов в Афганистане в области геологоразведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также в сфере IT-технологий. Казахстанская сторона заинтересована в поставке автомобилей отечественного производства с последующей локализацией дилерских центров для их обслуживания на территории Афганистана, — сказал Серик Жумангарин.

В рамках сотрудничества двух стран в сфере высшего образования и науки Серик Жумангарин предложил увеличить ежегодное количество грантов для граждан Афганистана на обучение в вузах Казахстана с 30 до 60. Кроме того, вице-премьер пригласил 30 детей из Афганистана провести 10 дней отдыха в летних лагерях нашей страны.

Фото: Правительство РК

Среди афганских бизнесменов по-прежнему высок спрос на казахстанскую сельскохозяйственную продукцию. По итогам бизнес-форума достигнуты договоренности о поставках подсолнечного масла, злаковой продукции и муки более чем на $12 млн. Афганские компании также проявили большую заинтересованность в моторном масле: планируют подписать с казахстанскими поставщиками первый контракт на поставку этого товара.

Стоит отметить, что в городе Герате (Афганистан) официально начал работу Торговый дом Казахстана, который также будет способствовать активизации казахстанско-афганских торгово-экономических отношений.