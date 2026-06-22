Казахстан и Афганистан создадут в Кабуле центр по управлению водными ресурсами

Центр будет развиваться как межуниверситетская исследовательская платформа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Соответствующее соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере управления водными ресурсами и ирригации, развития устойчивого сельского хозяйства в условиях изменения климата подписали Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации, Казахский национальный аграрный исследовательский университет и Кабульский университет. Документ подписан в рамках визита казахстанской делегации в Афганистан во главе с заместителем Премьером-министра — министром национальной экономики Сериком Жумангариным.

Центр планируется создать на базе Кабульского университета. Он станет первым казахстанско-афганским учебно-исследовательским заведением по водным ресурсам, ирригации, устойчивого сельского хозяйства. Новая площадка будет способствовать подготовке специалистов, обмену знаниями, проведению совместных исследований и внедрению современных решений в водно-аграрном секторе. Образовательные программы и научное сопровождение будут обеспечивать казахстанские ученые и эксперты.

Выступая на казахстанско-афганском бизнес-форуме, Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание вопросам водной дипломатии, рационального использования водных ресурсов и укрепления регионального сотрудничества в этой сфере.

Предполагается, что Центр будет развиваться как межуниверситетская исследовательская платформа, объединяющая такие направления как водная безопасность, устойчивое сельское хозяйство, климатическая адаптация, экологический мониторинг и продовольственная безопасность. Комплексный подход позволит вырабатывать практические решения для устойчивого развития региона.

Кабульский университет — старейшее и крупнейшее государственное высшее учебное заведение Афганистана, основанное в 1932 году. Университет объединяет 22 факультета и располагает широкой академической базой для междисциплинарного сотрудничества.

Ранее в рамках официального визита в Кабул заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречу с министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани.