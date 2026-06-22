Афганский министр поблагодарил Касым-Жомарта Токаева и Казахстан

В рамках официального визита в Кабул заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин провел встречу с министром внутренних дел Афганистана Сираджуддином Хаккани, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр внутренних дел Афганистана выразил благодарность Казахстану и Главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказываемую поддержку афганскому народу. Он подчеркнул, что взаимное доверие, уважение и конструктивное взаимодействие имеют ключевое значение для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Со своей стороны Серик Жумангарин отметил, что Афганистан является важным партнером Казахстана в Центральной и Южной Азии. В настоящее время профильные ведомства двух стран прорабатывают вопросы развития сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности, включая наркобизнес и экстремизм. Казахстанская сторона выразила готовность к налаживанию прямых контактов и заключению соответствующего меморандума о сотрудничестве. По словам вице-премьера, обеспечение безопасности является одним из ключевых факторов для расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

Отдельное внимание стороны уделили взаимодействию в сфере подготовки специалистов кинологических служб. Серик Жумангарин напомнил, что ранее афганская сторона выступила с инициативой по обмену опытом между антинаркотическими подразделениями двух стран. В этой связи МВД Казахстана готово организовать обучение афганских кинологов на базе Кинологического центра МВД в Алматы. Казахстан предложил уже в текущем году подготовить пять специалистов, а в следующем году передать афганской стороне пять служебных собак.

В ходе встречи также обсуждалось участие казахстанских специалистов в модернизации завода по производству азота в Мазари-Шарифе, находящегося в ведении Министерства внутренних дел Афганистана. Казахстанские инженеры уже посетили предприятие. Следующим этапом станет проведение технического обследования объекта, определение потребностей в модернизации оборудования и оценка стоимости работ. Казахстанские предприятия обладают необходимыми компетенциями в области технологического обновления производств, инжиниринга, поставки оборудования и сопровождения пусконаладочных работ. В этой связи стороны обсудили вопросы финансирования проекта, гарантий исполнения обязательств, а также обеспечения логистики и доступа специалистов к производственной площадке.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и подчеркнули, что гарантии безопасности, надежное логистическое сообщение и оперативное взаимодействие с правоохранительными органами являются необходимыми условиями для реализации долгосрочных экономических и инвестиционных проектов.