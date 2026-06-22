Смертельное ДТП на аль-Фараби в Алматы: обвиняемый выступил с последним словом

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы завершились прения по резонансному ДТП со смертельным исходом на проспекте аль-Фараби. Обвиняемый водитель Zeekr выступил с последним словом, передает корреспондент агентства Kazinform.

32-летний Александр Пак, сидевший за рулем автомобиля Zeekr, обвиняется в том, что 21 марта 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и осознавая запрет на управление транспортным средством, управлял автомобилем с подложными государственными номерами.

Двигаясь по проспекту Аль-Фараби в западном направлении, он, по версии следствия, умышленно игнорировал требования правил дорожного движения. Около 03:30, предвидя возможность наступления опасных последствий своих действий, в частности дорожно-транспортного происшествия, он легкомысленно рассчитывал на их предотвращение и не принял необходимых мер предосторожности.

Выступая в суде с последним словом, Пак заявил, что просит вынести законное решение в его отношении.

— Я не пытаюсь переложить вину на кого-то другого. Каждый день с момента трагедии я живу с осознанием того, что из-за меня погибли люди. Это самое тяжелое, с чем мне приходится жить. Из-за меня разрушились жизни многих людей. Потерпевшие потеряли своих детей. Пострадала и моя семья. Я никогда не уклонялся от участия в следствии и судебном разбирательстве. Я не прошу суд оправдать меня. Прошу лишь суд вынести законное решение. Я никогда ранее не привлекался к уголовной ответственности и не думал, что возникнет подобная ситуация. Еще раз прошу прощения у родителей погибших, — заявил обвиняемый.

Он также заявил, что является обычным парнем из Тараза, который с 20 лет работал и достигал всего сам.

— Я не являюсь сыном миллионеров, миллиардеров. Все, что я заработал, я заработал честным трудом. Единственная цель в будущем у меня, чтобы стать другом для потерпевших семей и стать для них дополнительной опорой, — заявил он.

Адвокат подсудимого заявила, что просит суд принять законное решение, однако настаивает на том, что водитель в момент ДТП не был в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем статью в обвинении нужно изменить. Ранее следствие установило, что в момент аварии Пак находился в состоянии алкогольного опьянения.

Судья удалился в совещательную комнату, чтобы в скором времени огласить приговор.

Ранее Пак дал показания в суде.

Гособвинитель — прокурор запросил для обвиняемого 10 лет лишения свободы. Матери погибших в ДТП на аль-Фараби объяснили, почему простили водителя Zeekr.